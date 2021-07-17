Семья погибла при пожаре в ВКО

РИДДЕР.КАЗИНФОРМ - Семья погибла при пожаре в дачном массиве в городе Риддере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Аstana TV.

Ночью загорелась деревянная веранда. Огонь моментально перекинулся на жилое строение. Приехавшие пожарные обнаружили тела трех взрослых. Они задохнулись от угарного газа.

Все чаще, как говорят спасатели, полыхают дома в дачных массивах и на базах отдыха.

Непотушенные угли после шашлыков, неисправные электроприборы приводят к трагическим последствиям.

К слову, за полгода в регионе погибло в огне пожаров 32 человека.

«В се эти человеческие жертвы можно было бы избежать, если бы люди соблюдали элементарные правила пожарной безопасности. Так же имеются факты нарушений правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Частные дома - это, как правило, ветхие строения, и люди не уделяют этому особое внимание. Из-за чего и происходят пожары», - говорит и.о. начальника ДЧС ВКО Дмитрий Титов.