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Семья Пеле опубликовала послание после его смерти

30 Декабря 2022, 02:08
Семья Пеле опубликовала послание после его смерти

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Родные и близкие Пеле почтили память легенды мирового футбола, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Вдохновение и любовь сопровождали путь короля Пеле, мирно ушедшего из жизни сегодня. На своем пути Эдсон очаровывал мир своим спортивным гением, останавливал войны, проводил социальные работы по всему миру и нес то, что он больше всего считал лекарством от всех наших проблем — любовь. Его послание сегодня становится наследием для будущих поколений. Любовь, любовь и любовь, навсегда», - говорится в аккаунте Пеле в Instagram.

Пеле умер в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Легендарный бразилец является единственным футболистом в мире, который трижды становился чемпионом мира (в 1958, 1962 и 1970 годах).

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