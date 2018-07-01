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Семья отдыхающих едва спаслась из огня в ВКО

26 Июля 2018 22:46 109
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Семья отдыхающих едва спаслась из огня в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На побережье Бухтарминского водохранилища на одной из баз отдыха огонь в считанные минуты охватил 2-этажный дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО 

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Отдыхающая семья, почувствовав запах дыма, обратились к администрации базы, что бы те, в свою очередь, обесточили дом. Воспламенение произошло быстро. Но, вместо того, чтобы звонить по номеру «101», администрация попыталась самостоятельно с помощью огнетушителей сбить пламя. Однако попытка оказалась неудачной. Потеряв время, они позвонили в службу пожаротушения.

До приезда пожарных расчетов, помощь поспела с воды в виде пожарного катера. Судно находится на обеспечении одной из баз отдыха, которая следит за пожарной безопасностью вдоль береговой линии.

Ее команда сбила открытое пламя и основной очаг пожара, затем работу продолжили огнеборцы из пожарной части № 3 - разбор конструкций и проливку отдельных деталей. Полностью пожар удалось ликвидировать в 14.10.

Огнем уничтожена большая часть дома, так как 2-й этаж был из дерева. Отдыхающая семья не пострадала. Их переселили в другой дом.

Отрабатывается 2 версии возникновения пожара - аварийный режим электрооборудования и несоблюдение требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования.


Семья отдыхающих едва спаслась из огня в ВКО
Семья отдыхающих едва спаслась из огня в ВКО
Семья отдыхающих едва спаслась из огня в ВКО
Семья отдыхающих едва спаслась из огня в ВКО

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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