Семья кабанов попала на фото в экопарке Алты-Сай

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Семью кабанов сфотографировал Нурыш Куанышбаев - старший егерь экологического парка Алты-Сай, передает МИА «Казинформ».

По данным казахстанской ассоциаци сохранения биоразнообразия, за последние 9 лет численность кабанов в парке увеличилась вдвое.

Регулярно учитывать кабанов сотрудники экопарка начали с 2015 года и изначально их было 100-110 особей. В 2022 году в экопарке было уже 230-240 кабанов, а в 2023 – 180-190 . Прошедшая зима была жесткой по погодным условиям и, вероятно, это стало причиной снижения численности животных.

«Эта весна была благополучной и мы наблюдаем много новорожденных поросят. Встречаются группировки до 60 особей. Такие результаты в росте численности кабана показывают эффективность проводимых сотрудниками парка охранных и биотехнических мероприятий» - директор экопарка Алексей Тимошенко.