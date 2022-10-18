Семья из шести человек отравилась газом в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек из одной семьи, в том числе четверо детей, отравились газом в Атырау. 90-летнюю бабушку спасти не удалось. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника городского управления ДЧС Магомед Ахриев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В дежурную службу департамента по чрезвычайным ситуациям поступил звонок из станции скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что в больницы города Атырау поступили шесть человек с отравлением природным газом. Трое детей и подросток были доставлены в детскую больницу, двое взрослых в областную клинику. 90-летнюю бабушку спасти не удалось - она скончалась от отравления газом. Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи чувствую себя нормально»,- сообщил Магомед Ахриев.

Причина отравления - труба газового котла, по которой продукты сгорания газа выводятся на улицу, была забита ржавчиной, мусором. В результате чего огонь погас, и газ стал распространяться по комнатам.

«За девять месяцев в области зарегистрировано девять случаев отравления природным газом. В прошлом года за аналогичный период было семь случаев»,- сообщил Магомед Ахриев.