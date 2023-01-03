Семья из семи человек выехала на плато Асы и потерялась в Алматинской области

3 Января 2023, 16:37

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 3 января в 08:00 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Они 2 января на двух легковых автомашинах выехали из города Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.

Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон.