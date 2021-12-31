Семья из Германии установила мировой рекорд по количеству новогодних деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семья Ероним из города Ринтельн в Германии установила дома 444 рождественских елки, побив тем самым свой собственный рекорд прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Семья держит мировое первенство по количеству рождественских елок уже несколько лет.

Игрушки на них каждый год разные, в этот раз они украшены тысячами шаров и сотнями лампочек в гирляндах.