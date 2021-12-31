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Семья из Германии установила мировой рекорд по количеству новогодних деревьев
31 Декабря 2021 23:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семья Ероним из города Ринтельн в Германии установила дома 444 рождественских елки, побив тем самым свой собственный рекорд прошлого года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.
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Семья держит мировое первенство по количеству рождественских елок уже несколько лет.
Игрушки на них каждый год разные, в этот раз они украшены тысячами шаров и сотнями лампочек в гирляндах.
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