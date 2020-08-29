Семья из четырех человек погибла в собственном доме в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, в селе Ильинка Есильского района, произошел пожар в частном доме. Погибла семья из четырех человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Временно исполняющий обязанности начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев на брифинге сообщил, что следственно-оперативная группа устанавливает причину пожара и смерти людей. Будут назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
«Огонь полностью уничтожил дом и надворные постройки. На месте обнаружены трупы членов семьи: 51-летних мужчины и женщины, 28-летнего мужчины и четырехлетнего ребенка», - проинформировал Н. Атыгаев.
В эту же ночь в Петропавловске, по улице Рыжова, загорелся частный жилой дом. До прибытия пожарных взорвался газовый баллон. Огонь уничтожил кровлю, повредил веранду. На месте пожара обнаружили труп мужчины. Причина пожара и гибели мужчины устанавливаются.
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