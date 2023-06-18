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    15:46, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля погибли 6 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДП региона, 18 июня в первой половине дня на трассе Атырау-Актобе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Priora и автобуса Yutong.

    В результате ДТП на месте погибли пассажиры легкового автомобиля 1985 г.р., 2013 г. р., 2016 г.р., 2019 г.р., 2021 г.р. Водитель автомобиля Lada Priora 1982 г.р. в результате полученных телесных повреждений скончался в Атырауской областной больнице. Погибшие - супружеская пара с четырьмя детьми.

    По данному факту в настоящее время ведется расследование.

    Теги:
    Атырауская область Происшествия Происшествия, ЧС
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