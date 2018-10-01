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Семья из 12 учителей живет и трудится в Актау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Учитель-ветеран из Актау Бесинбай Бегенишов рассказал о славе преподавателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Ветеран образования из Актау Бесинбай Бегенишов размышляет о статусе педагогов.
«Раньше учителей высоко ценили. Мы уступали им дорогу, если видели на улице. Это была самая авторитетная профессия. Поэтому я поддержал решение своих сыновей и дочерей стать педагогами. Сейчас нас, учителей, в семье - 12», - рассказал учитель казахского языка и литературы Б. Бегенишов.
Сестра, сын, две дочери, три снохи и пятеро внуков главы династии учителей пошли по его стопам. Среди них есть психологи, воспитатели, математики, технологи, два географа, трое преподавателей казахского языка и литературы, трое учителей начальных классов. Общий стаж работы семьи - 257 лет.
Автор: Айгерим Ашыкбаева
Перевод: Сабина Биржанова
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