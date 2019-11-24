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Семья Ержана Максима ждет итогов конкурса Junior Eurovision

24 Ноября 2019 22:50
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Семья Ержана Максима ждет итогов конкурса Junior Eurovision

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Родные Ержана Максима, как и все казахстанцы, сейчас болеют за конкурсанта. В Уральске в доме его дедушки и бабушки собралась вся семья. Там находится и съёмочная группа «Хабар 24».

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«Сейчас мы в доме Максима и Гулжиян Ескалиевых – это дедушка и бабушка Ержана Максима. Если коротко рассказать об этой семье: супруги вместе уже 53 года, воспитали 6-х детей, у них 19 внуков, кстати, Ержан – 16-й по счету, и 21 правнук», - говорит корреспондент Ботагоз Базарбаева.

Как рассказывает родня, музыкальный слух у мальчика обнаружился в 4 года, а в пять лет он занял второе место в городском конкурсе. Затем были победы в республиканских конкурсах, а дальше таланту Ержана покорились Москва, Рига, Батуми, блистал он на сцене фестивалей «Сан-Ремо» и «Славянский базар», стал одним из победителей российского шоу «Голос. Дети». Сегодня за Ержана держат кулаки миллионы казахстанцев. Он один из 19 претендентов на победу в «Детском Евровидении», которое проходит сейчас в Польше. Он выступил под номером 10. Родители мальчика сейчас вместе с ним в Гливице, а родные в Уральске всей душой болеют за Ержана и желают ему победы.

Напомним, Ержан Максим выступил в финале конкурса Eurovision Junior 2019. Юный артист исполнил песню «Арманнан қалма». К слову, Ержан исполнил свою песню на английском и казахском языках. Как говорил ранее сам певец, эта песня о том, что нужно мечтать и не сдаваться.

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Культура, Польша,
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