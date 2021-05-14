Семь водителей мотоциклов лишили прав в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Павлодарские мотоциклисты серьёзно нарушают ПДД с начала тёплого сезона. Семь водителей мотоциклов уже остались без прав за вождение в пьяном виде, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Не успел сезон начаться, а водители мототранспорта допускают серьёзные нарушения, - рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров. - За апрель-май семь мотоциклистов лишены водительских прав за вождение в нетрезвом состоянии».

По его словам, при патрулировании инспекторами батальона патрульной полиции в Павлодаре задержан водитель мотоцикла, который, как показала экспертиза, управлял им в состоянии алкогольного опьянения.

«По факту составлен административный протокол по статье 608 КРКоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». Нарушитель лишён водительских прав сроком на семь лет, а также наложен административный арест на 15 суток», - уточнили в ДП региона.

