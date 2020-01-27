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Семь водителей лишились прав по новому закону в Атырауской области

27 Января 2020 08:46
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Семь водителей лишились прав по новому закону в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Семь водителей лишились прав по новому закону на семь лет в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщает пресс-служба административного суда города Атырау, с начала 2020 года по измененной статье 608 КоАП рассмотрены дела семи водителей, задержанных за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Суд, руководствуясь новыми требованиями законодательства, отправил всех нарушителей отбывать наказание на 15 суток. Также они лишены водительских прав сроком на семь лет. Это на четыре года больше чем было предусмотрено ранее, когда совершивших ДТП или управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения водителей можно было лишить прав только на 3 года.


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Ключевые слова: Атырауская область, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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