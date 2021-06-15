Семь уголовных дел возбуждено в Казахстане по незаконной вырубке деревьев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Ерлан Кутпанбаев в ходе брифинга в СЦК рассказал о том, какие меры предпринимаются по незаконной вырубке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года по стране проведено 8192 рейдовых мероприятий, благодаря которым зафиксировано 57 случаев незаконной вырубки деревьев. Причиненный ущерб составил 15,3 млн тенге. Из них свыше 4 млн тенге взыскано. 30 случаев из вышеуказанных 57 направлены в правоохранительные органы. В суд направлено 22 случая. Возбуждено 7 уголовных дел. Если общая сумма ущерба, причиненная при незаконной вырубки деревьев, составит 100 МРП, возбуждается уголовное дело. До 100 МРП - дело рассматривается в суде», - сказал глава комитета.

В ходе брифинга он объяснил порядок восстановления сгоревших массивов.

«Места сгоревших лесных массивов полностью очищаются на второй год. Только после этого начинаются работы по обновлению территории. То есть, начинается посев новых массивов. Необходимо отметить, что на их местах будут высажены деревья из лесного фонда Казахстана», - сказал Ерлан Кутпанбаев.

«Посадка саксаула на высохшем дне Аральского моря началась с 1980 годов. До сегодняшних дней общая площадь лесных массивов превысила 337 тысяч га. Весной была организована специальная экспедиция. Члены экспедиции посетили Аральское море. Все пригодные для леса места определяются после поисковых работ. До 2030 года планируется высадить саксаул на площади более 1 млн га», - отметил он.