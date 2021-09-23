Семь участков столицы оснастили светофорами со встроенным звуковым оповещением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления административной полиции ДП Нур-Султана Елжан Чупеков доложил о новых технических решениях, внедряемых для повышения уровня безопасности на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года проведена большая работа по обустройству дорог активными и пассивными техническими средствами, с применением новых решений. На регулируемых пешеходных переходах обустраиваются безопасные транспортные развороты, что позволяет исключить опасные левые повороты и повысить пропускную способность на близко расположенных перекрестках. На 31 участке пешеходный переход переведен в разряд регулируемых путем установки светофора. На двух участках в экспериментальном варианте применены пешеходные переходы с проекциями соответствующих дорожных знаков (по проспекту Кабанбай батыра и по пешеходному маршруту в парк «Жетысу»)», - сообщил Елжан Чупеков на брифинге в ДП.

Кроме того, на девяти пешеходных переходах, расположенных на школьных маршрутах, обустроены светофоры с подсветкой запрещающего сигнала светофора. На семи участках установлены светофоры со встроенным звуковым оповещением. Дополнительные функции повышают внимание пешеходов к сигналу светофора.

«С целью снижения скоростного режима в жилых массивах до 40 км/ч, на трех участках применены «приподнятые» пешеходные переходы. Завершена работа по восстановлению и улучшению уличного освещения на пешеходных переходах», - отметил спикер.

По его словам, в столице начато применение дорожной разметки в разных цветах для улучшения восприятия водителями.

«Почти на всех магистральных дорогах при нанесении двойной сплошной, разделяющей встречные потоки транспорта, применена разметка желтого цвета. На трех участках шести- и более полосных дорог нанесена двойная сплошная разметка с расширением до одного метра и наполнением островка красным цветом. На семи участках нанесены шумовые полосы красного цвета. Раньше между полосами было 10 см, на сегодня мы увеличили интервал до 20 см, намного повысив тем самым шумовой эффект», - заключил Е. Чупеков.



