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Семь участков республиканских трасс закрыты для всех видов транспорта

19 Января 2020 21:45
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Семь участков республиканских трасс закрыты для всех видов транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На семи участках автодорог по республике закрыто движение для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

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Как сообщается на Telegram-канале КазАвтоЖол, в связи с плохими погодными условиями закрыто движение для всех видов транспорта на следующих участках автодорог:

1. Омск - Майкапшашай, км 910-1002 (Калбатау - Кокпекти)

2. Усть-Каменогорск – Риддер - граница РФ, км 15-105 (Белоусовка - Риддер) (для грузового и общественного транспорта)

3. Усть-Каменогорск – Шемонаиха - граница РФ, км 15-105 (Глубокое - Шемонаиха) (для грузового транспорта)

4. Усть-Каменогорск – Шемонаиха - граница РФ, км 105-123 (Шемонаиха - граница РФ)

5. Ушарал - Достык, км 83-184 (Коктума - Достык)

6. Самара - Шымкент, км 1939-2057 (Шиели - граница Туркестанской области)

7. Семей – граница РФ, км 59-113 (Дмитриевка - граница РФ)

На трассах республиканского значения продолжают работать 516 единиц техники.

АО «НК «КазАвтоЖол» напоминает автомобилистам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, соблюдать установленную скорость, интервал движения и избегать необоснованных маневров и резких торможений и настоятельно рекомендует выезжать на дороги только на зимней резине.

При возникновении нештатной ситуации водители всегда могут обратиться по короткому номеру 1403


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Ключевые слова: Погода, Дороги,
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