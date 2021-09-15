Семь участков дорог в Казахстане готовы к взиманию платы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня к взиманию платы полностью готовы семь участков: Нур-Султан - Павлодар, Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент – Кызылорда. Эти участки оснащены всем необходимым оборудованием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

Проекты приказов об использовании данных участков находятся на согласовании в государственных органах. Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию - с 1 октября 2021 года.

Ставки платы за проезд по платным участкам не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан - Щучинск) и останутся на прежнем уровне. Ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (находятся на согласовании в госорганах).