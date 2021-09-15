РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:52, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Семь участков дорог в Казахстане готовы к взиманию платы

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня к взиманию платы полностью готовы семь участков: Нур-Султан - Павлодар, Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент – Кызылорда. Эти участки оснащены всем необходимым оборудованием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

    Проекты приказов об использовании данных участков находятся на согласовании в государственных органах. Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию - с 1 октября 2021 года.

    Ставки платы за проезд по платным участкам не менялись с 2013 года (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан - Щучинск) и останутся на прежнем уровне. Ставки платы за проезд II технической категории планируется снизить (находятся на согласовании в госорганах).


    Теги:
    Дороги Транспорт
    Сейчас читают
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!