Семь участков автотрасс закрыты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на семи участках автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».
Закрыты участки следующих трасс:
«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-235, уч. г. Нур-Султан–п. Шидерты;
«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с. Калбатау – п. К. Кайсенова;
«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч. г. Аягоз– пов. с. Богас;
«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 780-967, уч. г. Аягоз- с. Калбатау;
«Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 7-66, уч. с. Ушановское – пов. г. Серебрянск; «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-123, уч. с. Предгорное - гр. РФ;
«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п. Белоусовка - г. Риддер.
По всей республике работает 567 единиц техники.
- Около 100 человек застряли на трассе Нур-Султан - Павлодар, им доставили питание
- Ограничено движение транспорта в одной области
- Особенный водитель получил права в Атырау
- Проспект аль-Фараби частично перекроют из-за Зимнего забега в Алматы
- Осадки и туман ожидаются в Казахстане 22 февраля
- Из-за снежных заносов врачи не могли проехать к беременной женщине в СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана