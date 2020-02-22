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Семь участков автотрасс закрыты в Казахстане

22 Февраля 2020 22:13
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Семь участков автотрасс закрыты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на семи участках автомобильных дорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

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Закрыты участки следующих трасс:

«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-235, уч. г. Нур-Султан–п. Шидерты;

«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с. Калбатау – п. К. Кайсенова;

«Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 707-941, уч. г. Аягоз– пов. с. Богас;

«Алматы-Усть-Каменогорск» км. 780-967, уч. г. Аягоз- с. Калбатау;

«Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи» км. 7-66, уч. с. Ушановское – пов. г. Серебрянск; «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-123, уч. с. Предгорное - гр. РФ;

«Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п. Белоусовка - г. Риддер.

По всей республике работает 567 единиц техники.


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Ключевые слова: Транспорт, Погода,
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