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    11:58, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Семь убийств раскрыто по горячим следам в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течении суток. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.

    Было также отмечено, что в Алматы на встрече министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с директором Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Рустамом Мирализодой было обсуждено международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Криминал Правоохранительные органы
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