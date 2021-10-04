Семь убийств раскрыто по горячим следам в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течении суток. Об этом сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю в Казахстане совершено 2 877 преступлений, 1 847 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 2 разбоя, раскрыто 35 грабежей, 412 краж чужого имущества», - уточнил Нурдильда Ораз.

Было также отмечено, что в Алматы на встрече министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева с директором Центральноазиатского регионального информационного координационного центра по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств Рустамом Мирализодой было обсуждено международное сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.



