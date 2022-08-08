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Семь убийств раскрыли полицейские за неделю в Казахстане
8 Августа 2022 11:23

Семь убийств раскрыли полицейские за неделю в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Шугыла Турлыбек доложила о криминогенной обстановке в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 3397 преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого имущества», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД РК.

На прошлой неделе полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 6 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбой, 27 грабежей, 512 краж чужого имущества.

Как сообщила Ш. Турлыбек, в департаментах полиции Абайской, Атырауской, Жамбылской, Жетысуской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей, а также города Алматы и в управлении полиции города Уральска назначены новые заместители начальников и начальник отделения.

Перед назначением министр внутренних дел Марат Ахметжанов провел отдельное собеседование с каждым кандидатом. Глава ведомства на встрече с сотрудниками обозначил задачи на новой должности и напомнил о конкретных требованиях МВД, поставленных Главой государства по формированию Нового Казахстана.


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