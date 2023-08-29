Семь убийств «по горячим следам» раскрыли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 2846 преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За неделю совершено 2846 преступлений, 1799 из них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбойное нападение, раскрыто 38 грабежа, 367 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек

Она также сообщила, что в Павлодаре прошло масштабное мероприятие в рамках проекта сервисной модели полиции.

На Центральной Набережной Павлодара, в излюбленном месте отдыха павлодарцев, полицейские провели акцию «Әділетті Казақстан. Сервистік полиция».

В ходе акции жители и гости города могли ознакомиться с ходом реализации пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель работы полиции», изменениями, внедряемыми в работе. Проводился прием граждан, где жители задавали полицейским интересующие вопросы, на месте получали консультацию по тем или иным вопросам, подробное разъяснение о порядке и условиях получения государственных услуг, оказываемых полицией. Граждане, кого заинтересовала служба в органах внутренних дел, здесь же на месте могли узнать о правилах и основных критериях приема на службу в органы внутренних дел, также раздавались и памятки информацией и контактными телефонами.