РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:45, 28 Август 2023 | GMT +6

    Семь убийств «по горячим следам» раскрыли в Казахстане

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане за неделю совершено 2846 преступлений. Об этом на брифинге сообщила представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За неделю совершено 2846 преступлений, 1799 из них раскрыто в течении суток. Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 7 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 1 разбойное нападение, раскрыто 38 грабежа, 367 краж чужого имущества», - уточнила Шугыла Турлыбек

    Она также сообщила, что в Павлодаре прошло масштабное мероприятие в рамках проекта сервисной модели полиции.

    На Центральной Набережной Павлодара, в излюбленном месте отдыха павлодарцев, полицейские провели акцию «Әділетті Казақстан. Сервистік полиция».

    В ходе акции жители и гости города могли ознакомиться с ходом реализации пилотного проекта «Казахстанская сервисная модель работы полиции», изменениями, внедряемыми в работе. Проводился прием граждан, где жители задавали полицейским интересующие вопросы, на месте получали консультацию по тем или иным вопросам, подробное разъяснение о порядке и условиях получения государственных услуг, оказываемых полицией. Граждане, кого заинтересовала служба в органах внутренних дел, здесь же на месте могли узнать о правилах и основных критериях приема на службу в органы внутренних дел, также раздавались и памятки информацией и контактными телефонами.


    Теги:
    Борьба с преступностью Другие государственные органы МВД РК Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:08
    Ударившего ребенка во время молитвы имама уволили – ДУМК
    Сегодня, 16:00
    Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
    Сегодня, 15:20
    Обязательно к посещению: куда сходить в Боровом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!