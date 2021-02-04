Семь тысяч юношей поставят на воинский учет в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Местными органами военного управления Алматы проводится приписка юношей 2004 года рождения к призывным участкам. Об этом на онлайн-брифинге РСК Алматы сообщил заместитель начальника департамента по делам обороны города Алматы Фархат Курмангажинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Приписка граждан к призывным участкам проводится с начала января с целью постановки на воинский учет молодых людей, определения их количества, степени годности к воинской службе, установления уровня образования, полученной специальности и физической подготовленности. Мероприятие проводится ежегодно с 5 января по 31 марта.

В этом году по Алматы планируется поставить на воинский учет порядка 7 тысяч юношей. Каждый может обратиться по месту жительства в местный орган военного управления и получить всю подробную информацию.

Ежедневно в местные органы военного управления города для прохождения медицинского осмотра будут прибывать учащиеся школ и средне специальных учебных заведений. Юноши пройдут медицинское обследование, подтверждающее пригодность к воинской службе, и проверку необходимых документов. Если в процессе приписки будут выявлены допризывники, нуждающиеся в лечении или медицинском наблюдении, то их прикрепят к лечебно-профилактическим организациям.

Выработан определенный алгоритм работы. Данная работа организована с соблюдением всех санитарных требований, усилены санитарно-эпидемиологические меры.

«В управлениях районов города допризывники и члены медицинских комиссий обеспечиваются медицинскими масками и антисептиками. Медосмотр проходит с соблюдением дистанции не менее 2 метров. В здании медицинской комиссии не менее 2 раз в день проводится дезинфекция всех служебных и подсобных помещений», - отметил Фархат Курмангажинов.

Приписка граждан к призывным участкам проводится местными исполнительными органами совместно с местными органами военного управления для первичной постановки на воинский учет молодых людей.

Приписке в соответствии с Законом Республики Казахстан «О воинской службе и статусе военнослужащих» подлежат граждане Республики Казахстан мужского пола, которым в год приписки исполняется 17 лет.

После завершения всех мероприятий молодым людям выдается на руки удостоверение о приписке к призывному участку. Приписное свидетельство является документом призывника как подтверждение состояния на воинском учете.

Дополнительно с гражданами, впервые вставшими на воинский учет, проводится информационная работа по поступлению в военные учебные заведения Министерства обороны, и разъясняются перспективы воинской службы по контракту.

Граждане, признанные медицинской (военно-врачебной) комиссией не годными к воинской службе с исключением с воинского учета, на воинский учет не принимаются. Граждане освобождаются от работы (учебы) на время, необходимое для выполнения обязанностей, связанных с постановкой допризывников на воинский учет, с сохранением за ними места работы (учебы), занимаемой должности и средней заработной платы.