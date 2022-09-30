Семь тысяч россиян приехали на работу в Казахстан - Минтруда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев прокомментировал вопрос трудоустройства прибывших в страну россиян, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Условия для трудоустройства россиянам не создаются. Это известная ситуация. В настоящее время 353 тыс. россиян находятся в Казахстане. Из них только 7 тыс. приехали работать в Казахстан. Поэтому приход россиян не повлияет на рынок труда. Но повторюсь, условия для трудоустройства россиянам не создаются», - сказал Олжас Ордабаев на брифинге в СЦК, отвечая на вопросы журналистов.

Как сообщалось ранее, четыре тысячи россиян зарегистрированы в Астане с начала года. «С начала года в Астане зарегистрировано более 29 тыс. иностранных граждан, из них 4 тыс. – граждане России. Так, в результате принятых в отчетном периоде мер к ответственности за нарушение миграционного законодательства привлечено более 5 тыс. иностранцев. Из страны выехали 867 иностранцев», - сказал начальник управления миграционной службы департамента полиции Астаны Арман Баймуханбет на брифинге в акимате.