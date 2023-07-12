Семь тысяч новых рабочих мест создано за полгода в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – За полгода в Павлодарской области создано 7 тысяч новых рабочих мест, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства о создании 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч населения, за 6 месяцев создано 7 тысяч новых рабочих мест. Это в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года», - сказал на брифинге в СЦК Асаин Байханов.

По его словам, в этом году в среднем на 14% повышена заработная плата 50 тысячам работников на 48 предприятиях региона.

Ранее сообщалось о том, что уже в сентябре в Павлодаре начнется строительство нового моста через реку Иртыш.

Тем временем в Экибастузе ведется масштабное обновление теплоснабжения. Уже отремонтированы два котлоагрегата.

Кроме того, в Павлодарской области по 11-ти позициям продуктов питания цены ниже средних по стране. Таким образом, уверенные темпы роста АПК оказывают положительное влияние на ценообразование социально-значимых продуктов питания.