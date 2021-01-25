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    17:09, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Семь тысяч кубометров снега вывезли за ночь в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане в связи с периодически выпадающими осадками снегоуборочные работы проводятся в две смены, передает МИА «Казинформ».

    «Особенно интенсивно коммунальные службы работают в вечернее и ночное время. В ночь с 24 на 25 января вывезено порядка 7000 кубометров снега. Сегодня, 25 января, в снегоуборочных работах по городу задействовано порядка 860 единиц спецтехники и 2000 дорожный рабочий. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории», - сообщила в Instagram пресс-служба городского акимата.


    Напомним, весь снег вывозят на одиннадцать полигонов , расположенных во всех районах столицы. Сбор снега в городе происходит в режиме 24/7. На полигонах установлены фото- и видеокамеры для контроля.

    В столице сегодня непогода, как и в других северных регионах страны. По прогнозам синоптиков, метель сохранится и 26 – 28 января.


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