Семь тысяч дольщиков получат ключи от квартир в Нур-Султане в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматом столицы уделяется особое внимание улучшению жилищных условий горожан. В текущем году будет построено 10 тысяч социальных льготных квартир для очередников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Квартиры распределяются согласно очереди. Социальное льготное жилье предназначено для социально уязвимых категорий, это мамы, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты, неполные семьи, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры, участники ВОВ и т.д. В том числе соцквартиры предназначены также для вкладчиков Отбасы банка (Жилстройсбербанк), которые стоят в очереди. Также акиматом приобретаются готовые квартиры для молодежи, семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями, многодетным и другим категориям.

Ключи от квартир нуждающимся выдаются в течение всего года. К примеру, если в 2018 году было построено 1800 соцквартир, в 2019 – 2900 соцквартир, то в 2020 году уже 7 тысяч льготных квартир, в текущем году по поручению Главы государства также будет увеличено количество доступного жилья – это 10 тысяч социальных квартир. Только за последние три года количество социальных квартир будет увеличено более чем в 5,5 раз.

Очередную партию ключей нуждающиеся семьи получат уже в июле текущего года. К примеру, строительство социального доступного жилья ведется во всех районах города. К примеру, в микрорайоне Отау, Жагалау, на Ш. Кудайбердыулы, в жилом массиве Пригородный, на Р. Кошкарбаева, в районе нового вокзала и т.д.

Кроме того, в текущем году также будет продолжена программа «Арендное жилье для работающей молодежи», которая была инициирована Елбасы. В рамках данной программы до конца года жилье получат еще свыше 1 тысячи молодежи. Помимо данных тысячи квартир, в начале этого года ключи получили также еще 350 представителей молодежи. Помимо этого, в 2021 году для молодежи также будет запущена специальная жилищная программа (социальное кредитование).

Также расширена категория участников жилищных программ по линии Казахстанской жилищной компании (КИК) – могут участвовать медицинские работники, педагоги, социальные работники, пожарные, стражи порядка, деятели культуры и спорта. Кроме того, увеличена сумма жилищных сертификатов с 1 до 1,5 млн тенге – также расширена категория получателей жилищных сертификатов.

Еще одним важным пунктом является ремонт опасных многоквартирных жилых комплексов, снос ветхого и аварийного жилья, завершение строительства долгостроев. К примеру, только в прошлом году в столице было отремонтировано более 50 многоквартирных жилых комплексов. За последние два года из аварийного ветхого жилья переселены более 400 семей. В текущем году также планируется переселить ещё более 200 семей и создать для них комфортные, а самое главное - безопасные условия для проживания.

Также ведется работа по завершению объектов долевого строительства. За полтора года (с лета 2019 года по 2020 год) количество долгостроев сокращено более чем в два раза. В текущем году планируется завершить строительство свыше 50 многоквартирных жилых домов-долгостроев – ключи от долгожданных квартир получат ещё 7 тысяч дольщиков.

Улучшение жилищных вопросов горожан является одним из важных направлений деятельности городского акимата.