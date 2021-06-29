Семь тысяч человек без гражданства зарегистрированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -COVID-19 усугубил трудности и несправедливости, с которыми сталкиваются лица без гражданства. Об этом на брифинге в СЦК заявил региональный советник по вопросам безгражданства представительства УВКБ ООН по Центральной Азии Роман Марин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«COVID-19 усугубил трудности и несправедливости с которыми сталкиваются лица без гражданства, потому что без правовой идентичности многие лица без гражданства не имеют доступ или не охвачены услугами в области здравоохранения и социальной защиты», - сказал Роман Марин.

Было отмечено, что Министерством внутренних дел совместно с НПО с 24 сентября прошлого года проводится идентификационная кампании по выявлению и документированию лиц, проживающих на территории Республики Казахстан без документов, удостоверяющих личность.

«Мы считаем, что Республика Казахстан имеет все предпосылки для того, чтобы обеспечить право каждого человека на гражданство, искоренить и предотвратить эту проблему в будущем. На конец 2020 года в Республике Казахстан были зарегистрированы порядка 7 тыс. человек официально признанных государством как лица без гражданства и необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством официально признанные (де-юре) лица без гражданства обладают практически всем спектром прав наравне с гражданами, за небольшим исключением», - добавил Роман Марин.