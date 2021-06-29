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    13:33, 29 Июнь 2021 | GMT +6

    Семь тысяч человек без гражданства зарегистрированы в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ -COVID-19 усугубил трудности и несправедливости, с которыми сталкиваются лица без гражданства. Об этом на брифинге в СЦК заявил региональный советник по вопросам безгражданства представительства УВКБ ООН по Центральной Азии Роман Марин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «COVID-19 усугубил трудности и несправедливости с которыми сталкиваются лица без гражданства, потому что без правовой идентичности многие лица без гражданства не имеют доступ или не охвачены услугами в области здравоохранения и социальной защиты», - сказал Роман Марин.

    Было отмечено, что Министерством внутренних дел совместно с НПО с 24 сентября прошлого года проводится идентификационная кампании по выявлению и документированию лиц, проживающих на территории Республики Казахстан без документов, удостоверяющих личность.

    «Мы считаем, что Республика Казахстан имеет все предпосылки для того, чтобы обеспечить право каждого человека на гражданство, искоренить и предотвратить эту проблему в будущем. На конец 2020 года в Республике Казахстан были зарегистрированы порядка 7 тыс. человек официально признанных государством как лица без гражданства и необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательством официально признанные (де-юре) лица без гражданства обладают практически всем спектром прав наравне с гражданами, за небольшим исключением», - добавил Роман Марин.


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    Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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