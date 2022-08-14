14 Августа 2022 07:33

Семь туристов погибли из-за паводка на юго-западе Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Семь туристов погибли в результате паводка на одной из горных рек в китайской юго-западной провинции Сычуань, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Центрального телевидения Китая (CCTV).

Сообщается, что в субботу примерно в 15:30 часов по местному времени проливные дожди привели к внезапному сильному паводку на одной из горных рек в населенном пункте Лунмэньшань уезда Пэнчжоу (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай), из-за чего группа туристов оказалась в ловушке.

Официально подтверждена гибель семи человек в результате стихийного бедствия. Есть несколько пострадавших, которые направлены в больницы для оказания медицинской помощи.

К поисково-спасательной операции привлечены более 150 спасателей и задействованы десять лодок, а также вертолеты. В сообщении не уточняется, сколько человек могло унести потоком воды. В настоящее время поиски продолжаются.