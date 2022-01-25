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Семь топ-менеджеров «Самрук-Қазына» освобождены от должностей

25 Января 2022 17:44
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Семь топ-менеджеров «Самрук-Қазына» освобождены от должностей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Планом мероприятий по реализации поручений Главы государства, согласно поданным заявлениям освобождены от занимаемых должностей семь топ-менеджеров АО «Самрук-Қазына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт фонда.

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Согласно поданным заявлениям освобождены от занимаемых должностей:

1. Кравченко Андрей Николаевич, управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член Правления АО «Самрук-Қазына»

2. Манкеев Мухтар Наурызбаевич, управляющий директор по корпоративному управлению и социально-трудовым отношениям АО «Самрук-Қазына»

3. Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич, управляющий директор по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына»

4. Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич, со-управляющий директор по управлению активами АО «Самрук-Қазына»

5. Есполов Бектенбай Тлектесович, со-управляющий Директор по связям с общественностью и Правительством АО «Самрук-Қазына»

6. Тусупбеков Жанат Рашидович, председатель правления ТОО «Объединенная химическая компания»

7. Кожаков Куат Аскарбекович, генеральный директор КФ «Samruk-Kazyna Trust».

Портфельным компаниям рекомендовано в соответствии с действующим законодательством принять меры по сокращению численности сотрудников корпоративного центра в 2 раза. Обеспечить увеличение зарплат производственного персонала до среднеотраслевых показателей. Портфельным компаниям рекомендовано освободить от занимаемых должностей в соответствии с действующим законодательством всех руководителей, отвечающих за вопросы закупок, а также работников, деятельность которых может быть связана с репутационными рисками для группы фонда.

Портфельные компании проинформировали фонд о планируемом увольнении целого ряда работников (по группе компаний АО «НК «КазМунайГаз» – 78 человек, АО «НАК» Казатомпром» – 46 человек, АО «НК «Казахстан темір жолы» – 32 человека и др.). Ранее сообщалось, что численность работников корпоративного центра сокращена в 2 раза (штатные единицы – со 177 до 124, аутстаффинг из 71 единиц – полное исключение). Численность управленческих позиций сокращена с 10 до 5, количество структурных подразделений – с 27 до 18.

Решением Правления АО «Самрук-Казына» с 24 января 2022 года досрочно прекращены полномочия генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» Султанова А.К., председателя правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Сандыкбаева Б.А., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Контракт» Акылова А.Ж., генерального директора ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» Елшибекова С.К.

Ранее сообщалось, что фонд «Самрук-Казына» сокращает штат в два раза и закрывает зарубежные представительства.

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#Отставки    #ФНБ «Самрук Казына»  
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