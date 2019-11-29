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Семь теплых остановок откроют в Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Семь теплых остановок откроют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Автобусные остановки закрытого типа будут полезны не только в зимний период года. Они адаптированы к любому сезону, поскольку в них можно будут обогреваться зимой, а летом в них будет прохладно», - сообщили в пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Атырау.
Для пресечения фактов вандализма на каждом павильоне установлены видеокамеры, благодаря которым в режиме онлайн обстановка на территории остановок и вокруг них будет контролироваться отделом полиции.
«В случае фактов хулиганства и вандализма к нарушителям будут применены административные меры», - рассказали в пресс-службе.
Теплые остановки установлены в местах, где скапливается много народа, в том числе детей. В остановочном павильоне пассажиры в ожидании автобусов смогут и зарядить свои сотовые телефоны.
Автор: А.Соколов
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