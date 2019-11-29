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Семь теплых остановок откроют  в Атырау

29 Ноября 2019 01:48
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Семь теплых остановок откроют  в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Семь теплых остановок откроют в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Автобусные остановки закрытого типа будут полезны не только в зимний период года. Они адаптированы к любому сезону, поскольку в них можно будут обогреваться зимой, а летом в них будет прохладно», - сообщили в пресс-службе отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Атырау.

Для пресечения фактов вандализма на каждом павильоне установлены видеокамеры, благодаря которым в режиме онлайн обстановка на территории остановок и вокруг них будет контролироваться отделом полиции.

«В случае фактов хулиганства и вандализма к нарушителям будут применены административные меры», - рассказали в пресс-службе.

Теплые остановки установлены в местах, где скапливается много народа, в том числе детей. В остановочном павильоне пассажиры в ожидании автобусов смогут и зарядить свои сотовые телефоны.

Автор: А.Соколов

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Ключевые слова: Атырауская область, Акимат, Транспорт,
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Автор:

А. Соколов

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