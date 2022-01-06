Семь супермаркетов Magnum разграбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семь супермаркетов сети Magnum разграбили в Алматы, еще семь – подверглись нападению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Семь магазинов полностью разграблены, еще на семь – были нападения, частично повреждены. К сожалению, в дальнейшем связь оборвалась», - сообщил PR-менеджер компании Magnum Дмитрий Шишкин.

По его словам, это вся информация, которая доступна по разграблению в Алматы на 4 часа утра 6 января 2022 года. Ущерб пока не подсчитан. Все магазины в городе закрыты.

В столице супермаркеты открыты.

«Постараемся, чтобы все работали. С терминалами непонятная ситуация, связь периодически появляется, периодически исчезает. Желательно, чтобы люди приходили с наличными», - добавил Д. Шишкин.