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    11:20, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Семь супермаркетов Magnum разграбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Семь супермаркетов сети Magnum разграбили в Алматы, еще семь – подверглись нападению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Семь магазинов полностью разграблены, еще на семь – были нападения, частично повреждены. К сожалению, в дальнейшем связь оборвалась», - сообщил PR-менеджер компании Magnum Дмитрий Шишкин.

    По его словам, это вся информация, которая доступна по разграблению в Алматы на 4 часа утра 6 января 2022 года. Ущерб пока не подсчитан. Все магазины в городе закрыты.

    В столице супермаркеты открыты.

    «Постараемся, чтобы все работали. С терминалами непонятная ситуация, связь периодически появляется, периодически исчезает. Желательно, чтобы люди приходили с наличными», - добавил Д. Шишкин.

    Теги:
    Происшествия, ЧС ЧП-2022 Алматы Происшествия
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