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вчера 16:05
Семь стран временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее ООН
12 Января 2020 18:06
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НЬЮ-ЙОРК. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Семь государств-членов ООН - Ливан, Венесуэла, Центральноафриканская Республика, Гамбия, Лесото, Тонга и Йемен временно лишились права голоса в Генеральной Ассамблее за неуплату взносов в бюджет организации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой агентство Анадолу.
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В соответствии со статьей 19 Устава ООН, страна теряет право голоса в Генеральной Ассамблее ООН, если ее долг организации превышает по размеру платеж за последние два года.
В прошлом году 146 из 193 стран ООН полностью уплатили взносы в бюджет организации. Не внесли взносы в бюджет ООН 47 стран.
Долг США ООН по-прежнему составляет 491 миллион долларов.
Ключевые слова: ООН,
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