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«Семь столпов государственности» – ориентир для казахстанцев новой эпохи – Галым Бекмагамбетов

24 Ноября 2021 21:42
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«Семь столпов государственности» – ориентир для казахстанцев новой эпохи – Галым Бекмагамбетов

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель председателя Акмолинского областного филиала партий «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов принял участие в расширенном заседании Политического совета партии «Nur Otan», которое проходило под председательством Елбасы, в режиме видеоконференции. Своими мыслями по поводу такого значимого политического события Г. Бекмагамбетов поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

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По словам собеседника, на политически значимом совещании Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Назарбаев подчеркнул необходимость консолидации работы партии и акцентирования внимания на своевременном и качественном выполнении поставленных задач. Ведь в период глобализации перед страной стоят новые вызовы. Это борьба с пандемией, ухудшение экологической ситуации, глобальное потепление, обострение геополитической ситуации и радикализм. Поэтому слоган «Nur Otan»-а «Преодолев испытания, победим вместе!», выдвинутый партией на последних парламентских выборах, сохраняет свою актуальность.

«Лидер партии Нурсултан Назарбаев объявил о решении передать полномочия председателя партии «Nur Otan» Президенту Касым-Жомарту Токаеву. Он отметил, что сегодня под руководством Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева реализуется комплекс социально-экономических и политических реформ. В этом контексте он призвал казахстанцев консолидироваться вокруг государственного курса Президента и вместе работать над его реализацией», - поделился Г. Бекмагамбетов.

На расширенном заседании Политического Совета партии «Nur Otan», как отметил спикер, Елбасы Нурсултан Назарбаев представил «Семь столпов государственности», которые станут ориентиром для казахстанцев новой эпохи.

«Заложенные в политической платформе партии семь ценностей понятны и близки каждому казахстанцу. Это Человек, Свобода, Верховенство закона, Справедливость, Солидарность, Устремленность в будущее, Семья и традиции. Я считаю, что свод принципов «Семь столпов государственности» – это политико-философское осмысление и обобщение политической практики Елбасы. В ней учтены передовой опыт и национальные историко-культурные традиции нашего народа. Это фундаментальный документ, отражающий незыблемые ценности независимости. Лидер нации предлагает Свод принципов, дающий будущим поколениям емкую и абсолютно считываемую формулу лидерства суверенного Казахстана», - резюмировал Г. Бекмагамбетов.


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#Акмолинская область   #Нур Отан  
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Автор:

Оксана Матасова

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