Семь столичных заведений наказали за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в столице продолжают выявлять нарушителей карантинного режима среди объектов предпринимательства. За несоблюдение ограничительных мер к адмответственности привлекли 7 заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Так, во время проверки 18 мая мониторинговая группа района Есиль выявила нарушение режима работы лаундж-баром «Priton», а персонал магазина экотоваров для дома «Greenway» не соблюдал масочный режим.

За нарушение карантинных ограничений к адмответственности привлекли игровой клуб «Bleak house» в районе Байконыр.

Несмотря на установленный режим работы для заведений общепита, кафе «Стамбул», расположенное в Сарыаркинском районе, продолжало принимать посетителей после полуночи, что было зафиксировано членами мониторинговой группы.

В районе Алматы за день выявили трех нарушителей карантина: бар «Что будет дальше», сауна «Избушка», клуб «Alanya».

Все собранные материалы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

Отметим, Нур-Султан больше двух месяцев находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Поэтому жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы и требования, ограничительные меры, прописанные в постановлении санврача, для того, чтобы предупредить распространение коронавируса и уберечь здоровье свое и близких.