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    12:17, 19 Май 2021 | GMT +6

    Семь столичных заведений наказали за нарушение карантина

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы в столице продолжают выявлять нарушителей карантинного режима среди объектов предпринимательства. За несоблюдение ограничительных мер к адмответственности привлекли 7 заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Так, во время проверки 18 мая мониторинговая группа района Есиль выявила нарушение режима работы лаундж-баром «Priton», а персонал магазина экотоваров для дома «Greenway» не соблюдал масочный режим.
    За нарушение карантинных ограничений к адмответственности привлекли игровой клуб «Bleak house» в районе Байконыр.

    Несмотря на установленный режим работы для заведений общепита, кафе «Стамбул», расположенное в Сарыаркинском районе, продолжало принимать посетителей после полуночи, что было зафиксировано членами мониторинговой группы.

    В районе Алматы за день выявили трех нарушителей карантина: бар «Что будет дальше», сауна «Избушка», клуб «Alanya».

    Все собранные материалы направлены в управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.

    Отметим, Нур-Султан больше двух месяцев находится в «красной» зоне по матрице оценки эпидобстановки. Эпидемиологическая ситуация в городе остается нестабильной. Поэтому жители и гости столицы, а также объекты предпринимательства должны строго соблюдать все саннормы и требования, ограничительные меры, прописанные в постановлении санврача, для того, чтобы предупредить распространение коронавируса и уберечь здоровье свое и близких.

    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Астана
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