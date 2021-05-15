Семь спортсменов из СКО претендуют на участие в Олимпийских играх в Токио

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Кандидатами от Северо-Казахстанской области на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио являются девять спортсменов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов на заседании акимата сообщил, что тренеры и спортсмены готовятся к завоеванию олимпийских лицензий.

Кандидатами на Олимпийские игры являются Ирина Эктова (тройной прыжок), Михаил Литвин (400 метров, эстафета), Алексей Луценко, Артем Захаров (трек), Назгуль Маратова (дзюдо), Данияр Каленов (греко-римская борьба), Нуркожа Кайпанов (вольная борьба). На Паралимпийские игры готовятся паралегкоатлеты Сергей Харламов и Иван Залезняк.

Рассказал С. Мелехов также о достижениях североказахстанских спортсменов.

«По олимпийским и неолимпийским видам спорта в этом году завоевано 216 медалей. Из них 74 золотых, 64 серебряных, 78 бронзовых. Бронзовую медаль кубка мира по тяжелой атлетике завоевал Жанали Туяков. На чемпионате мира среди молодежи по биатлону в составе сборной РК успешно выступила Арна Касенова, показав лучший результат среди сборной РК», - проинформировал С. Мелехов.

На молодежных играх РК второе общекомандное место заняла сборная области по женскому волейболу, две бронзовые медали - по художественной гимнастике, бронзовая медаль - по греко-римской борьбе, четыре «бронзы» - по плаванию.

«За 2020-2021 учебный год было присвоено 1 345 разрядов. В состав сборной Казахстана входят 273 спортсмена-североказахстанца. По сравнению с прошлым годом, количество спортсменов увеличилось на 29 человек», - сказал С. Мелехов.

Аким области Кумар Аксакалов отметил, что деятельность профессиональных клубов является хорошим методом пропаганды спорта среди молодежи.

«У нас пять профессиональных клубов по игровым видам спорта. Впервые в истории баскетбольная команда «Барс» выиграла чемпионат РК, женский волейбольный клуб «Куаныш» завоевал бронзовую медаль Национальной лиги, волейбольный клуб «Есиль» стал бронзовым призером чемпионата среди команд Национальной лиги. Показатели хорошие. Нужно поработать в межсезонье с командами. Думаю, мы можем улучшить показатели и занимать еще более высокие места», - сказал К.Аксакалов.