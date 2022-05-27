27 Мая 2022 18:00

Семьсот человек эвакуировали из-за сообщения о бомбе из торгового центра Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске неизвестные сообщили об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре Dostyq Moll. Из здания эвакуировали 700 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские быстро организовали посетителей, спокойно сопроводили к выходу, попросили убрать все автомобили с парковки возле ТРЦ. В расположенном на первом этаже супермаркете покупателей оповестили о необходимости покинуть помещение по громкой связи.

По информации пресс-службы департамента полиции, на осмотр здания понадобилось два часа. Сотрудники специального подразделения взрывных устройств или других подозрительных предметов не обнаружили.

«Принимаются меры по установлению и задержанию лжетеррориста. По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. За правонарушение предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы до 5 лет», - сообщили в пресс-службе.