Семь случаев укуса клеща зарегистрировано за апрель в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Главный государственный санитарный врач Акмолинской области Айнагуль Мусина напомнила акмолинцам о необходимости проявить настороженность из-за большого количества клещей в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За апрель текущего года зарегистрировано семь случаев укуса клеща, в том числе пять в городе Кокшетау, один – в Зерендинском районе и один – в городе Степногорске», - поделилась спикер.

По словам А. Мусиной, Сандыктауский район с 2018 года признан эндемичным по клещевому энцефалиту. Однако клещи могут перемещаться на приграничные территории, и поэтому должна быть настороженность к заражению клещевым энцефалитом, так как ежегодно на территории области регистрируется более 466 укусов, и наибольшее количество из них (более 50%) приходится на весеннее время.

«В случае укуса клеща необходимо своевременно в течение трех дней обратиться за медицинской помощью, получить серопрофилактику иммуноглобулином. При обращении в поздние сроки, более трех дней, серопрофилактика не проводится», - добавила главный госсанврач региона.

Стоит отметить, что если после прогулки на теле был обнаружен клещ, необходимо срочно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где клеща удалит врач. Если медицинская помощь недоступна, нужно как можно скорее снять насекомое, так снизится вероятность попадания возбудителя заболевания в кровь человека, удалить клеща самостоятельно нужно, стараясь не оторвать погруженный в кожу хоботок. Не следует раздавливать клеща – при этом через микротравму в кожу может попасть инфекционный агент. В любом случае, независимо от того, сумели вы самостоятельно справиться с удалением клеща или нет, необходимо обратиться в медицинское учреждение для получения экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином детям (причем в первые четверо суток с момента присасывания) и назначения йодантипирина по схеме взрослым.

В эндемичных районах проводиться специфическая профилактика против клещевого энцефалита — плановая вакцинация. Подлежат вакцинации лица, деятельность которых связана с пребыванием в природном очаге клещевого энцефалита.