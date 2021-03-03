Семь случаев продажи наркосодержащих лекарств без рецептов выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области выявили 7 случаев продажи наркосодержащих лекарств без рецептов. Случаи реализации медпрепаратов, содержащих наркотические вещества, выявили в Успенском, Майском и Иртышском районах Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам оперативно-розыскных мероприятий «Дармек» выявлено восемь фактов сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято более 30 грамм синтетических наркотиков. Также в ходе мероприятия выявлено десять фактов административных правонарушений, в том числе семь фактов безрецептурного отпуска лекарственных препаратов», - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области Куат Тусупбеков.

По его словам, в одной из сельских аптек Успенского района без рецепта были проданы десять таблеток противовоспалительного медицинского препарата. Хотя такие лекарства должны реализовываться строго по рецептам, причём тем людям, которые состоят на учёте у профильных специалистов.

«Аналогичные факты выявлены в Майском и Иртышском районах. В отношении фармацевтов аптек собраны материалы, которые переданы в департамент контроля и качества товаров и услуг области, - добавил К. Тусупбеков. - За нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств виновные лица будут привлечены к административной ответственности».

Такими стали итоги оперативно-профилактического мероприятия «Дәрмек», которое павлодарские полицейские провели с 22 по 26 февраля.

Основное внимание, по данным полиции, во время этой кампании было уделено проверке лечебно-профилактических и медучреждений, аптек на предмет выявления и пресечения нарушений правил приобретения, хранения, уничтожения, учёта и использования наркотиков и психотропных веществ.

Всего сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Павлодарской области проверили 23 субъекта, которые работают в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: 17 аптек, четыре лечебно-профилактических учреждения и два промышленных объекта.