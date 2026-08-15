Семь школ закрылись в СКО в прошлом году: что ждет образование региона

В СКО в прошлом году из-за нехватки учащихся закрылись семь школ, а в этом году количество организаций образования не изменилось. В управлении образования СКО рассказали о текущем состоянии школьной сети региона накануне нового учебного года, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, в сентябре этого года в области 439 школ примут учащихся. В этом году ни одна школа не закрылась и их статус не изменился. При этом 325 из них являются малокомплектными школами. Это по-прежнему делает актуальным вопрос дальнейшей судьбы сельских организаций образования.

Фото: Акерке Дауренбеккызы

— В регионе 34 начальные, 97 основных средних и 308 общеобразовательных школ. Вопрос закрытия школ напрямую связан с количеством учащихся. Согласно действующим нормативам, школы с контингентом менее пяти детей подлежат закрытию. То есть при недостаточном количестве учащихся рассматривается вопрос о продолжении работы либо реорганизации организации образования. Количество школ, которые могут быть закрыты или оптимизированы в ближайшие 2-3 года, пока также не определено. Такое решение будет рассматриваться только при отсутствии необходимого контингента, — сообщила заместитель руководителя управления образования СКО Татьяна Протопопова.

По словам специалистов, наряду с сохранением сельских школ приоритетное внимание уделяется повышению качества образования в них. С этой целью все малокомплектные школы региона участвуют в республиканском проекте «Ауыл мектебі — сапа алаңы». Проект направлен на повышение профессиональной квалификации сельских учителей, а также сокращение разрыва в качестве образования между городскими и сельскими школами.

Фото: Акерке Дауренбеккызы

Несмотря на то, что количество школ в регионе не сократилось, некоторые здания не соответствуют требованиям. Так, здание средней школы Белое в Кызылжарском районе признано аварийным. Для решения проблемы разработана проектно-сметная документация на строительство новой школы на 120 мест, получено положительное заключение государственной экспертизы. В настоящее время строительные работы уже начались.

В новом учебном году в 165 школах занятия будут проходить в две смены. А средняя школа № 3 имени Смирнова в Аккайынском районе в этом году вынуждена будет обучать детей в три смены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Астане за счет возвращенных активов построят новую школу на 1200 учащихся.