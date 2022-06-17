17 Июня 2022 19:18

Семь школ Мангистауской области вошли в число «100 лучших школ» Казахстана

МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 17 июня, с участием акима Мангистауской области Нурлана Ногаева состоялась торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам ІТ-лицея, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона выступил на мероприятии, пожелал выпускникам счастливого пути и вручил аттестаты.

Сегодня эту школу оканчивает чемпионка мира по шахматам Бибисара Асаубаева, которая была награждена нагрудным знаком «Алтын белгі».

«Уважаемые учителя и родители!Дорогие выпускники! Сегодняшний день очень важен для всех нас. Школа-это центр добра, добропорядочности и духовности, познания и воспитания. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана сказал: «Одна из главных задач, стоящих перед страной, – воспитание здорового, сознательного, образованного, обладающего интеллектом и широким научно-культурным полем поколения». Уверен, что своими знаниями, опытом, вы внесете свой вклад в развитие нашего региона, в светлое будущее всего Казахстана! Среди вас есть призеры республиканских и международных олимпиад, конкурсов, научных проектов, соревновании и турниров. Не каждый год, не в каждом городе выпускаются школьники-чемпионы мира, Азии, внесенные в книгу рекордов Гиннесса по шахматам, прославляющие наш Казахстан!

Выражаю огромную благодарность Бибисаре за вклад в развитие этого вида спорта в нашей стране», - сказал Нурлан Ногаев.

По области 167 385 учащихся окончили 166 общеобразовательных школ. Из них 9 классов заканчивают 12 500, 11 классов 7562 выпускника.

174 выпускника стали обладателями знака «Алтын белгі», 515 выпускников стали обладателями аттестата с отличием.

В этом году 44 школьника из Мангистауской области стали призерами республиканских предметных олимпиад , а 7 школ региона, в том числе ІТ-лицей, вошли в «100 лучших школ» республики.

Ранее жанаозенским выпускникам, окончившим школу с отличием, вручили нагрудной знак «Алтын белгі»