Семь шагов для дальнейшей борьбы с коронавирусом предпримут в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков провел онлайн-совещание с руководством облздрава и главными врачами медучреждений, на котором был принят план дальнейших действий в связи с эпидемиологической обстановкой. Его ключевыми моментами Абылкаир Скаков поделился в своих аккаунтах в социальных сетях, передает МИА «Казинформ».

Так, он перечислил семь основных шагов, которые планируется предпринять в самое ближайшее время.

«1. Дополнительно будут развернуты 267 провизорных коек. Итого их будет более 1000.

2. После снятия основных симптомов у пациентов с ОРВИ и пневмонией их будут выписывать и передавать информацию в поликлиники и скорую, то есть сроки пребывания отдельных пациентов в провизорных стационарах сократятся.

3. В поликлиниках, в свою очередь, ежедневно будут обзванивать этих пациентов и контролировать их состояние. Кроме того, если кто-то из них вызовет скорую, там уже будут знать историю болезни пациента и примут соответствующие меры.

4. На помощь павлодарским коллегам прибудут медработники из районов области. Их необходимо детально проинструктировать и подготовить к работе в новых для них условиях.

5. Защита врачей и пациентов от риска заражения КВИ – прежде всего. Обеспеченность СИЗами на сегодня в области 100-процентная, главное – пользоваться ими в соответствии со всеми алгоритмами и неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

6. Главные врачи наладят эффективное взаимодействие с персоналом и пациентами, в том числе через регулярное проведение онлайн-планерок и разъяснения бессимптомным носителям порядка лечения.

7. Руководство облздрава должно ежедневно анализировать не только эпидемиологическую обстановку, но и обеспеченность медицинскими кадрами и лекарствами, а также заполняемость всех стационаров. Любое решение должно базироваться на актуальных аналитических данных», – написал Абылкаир Скаков.

Кроме того, аким Павлодарской области рассказал жителям региона о работе, проделанной коммунальными службами и волонтерами в минувшие выходные. Почти 1300 человек провели масштабную дезинфекцию улиц, дорог, домов, детских площадок, парков и других мест скопления людей в Павлодаре и Экибастузе. На обработку ушло более 150 тонн дезинфицирующего раствора.

«Выражаю им благодарность за проделанную работу!» - поблагодарил аким коммунальщиков и добровольцев.

Абылкаир Скаков призвал жителей области соблюдать меры предосторожности и беречь себя.

На сегодня в Павлодарской области зарегистрированы 500 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших – 244 человека. 13 человек, к сожалению, скончались.