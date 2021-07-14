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Семь руководителей госорганов привлечены к уголовной ответственности в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
14 Июля 2021, 12:12
Семь руководителей госорганов привлечены к уголовной ответственности в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Костанайской области привлечено к уголовной ответственности за коррупционные преступления 22 лица, из них семь руководителей государственных органов. От этом стало известно в ходе заседания в Антикоррупционной службе, где подведены итоги работы за первое полугодие, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства, в рамках заседания заслушаны результаты работы по линии превенции, а также оперативно-следственных блоков.

В рамках исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года, госорганами Костанайской области проведен внутренний анализ коррупционных рисков. В рамках организации данной работы в более 500 госорганах области проведены внутренние анализы коррупционных рисков. Среди них акиматы городов и районов, областные управления, а также аппараты акима сел и сельских округов.

По итогам выявлено 613 коррупционных рисков и внесено около тысячи рекомендаций по их устранению.

«Эти меры позволили вывести на поверхность проблемные вопросы отраслевых законов, а также увидеть внутренние пробелы в деятельности государственных органов, в дальнейшем это позволит госорганам работать в правовом поле и существенно снизить шансы на появление предпосылок коррупции», - сообщил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Костанайской области Куаныш Бекбасов.

Он также отметил, что основной акцент в работе - на превентивных мероприятиях. Так, в рамках статьи 200 УПК РК за указанный период в государственные органы направлено 27 представлений по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовных и других правонарушений. Из них пять, в отношении отдельных руководителей, были рассмотрены на заседаниях Советов по этике Костанайской области. По результатам приняты решения о дисциплинарных наказаниях вплоть до увольнения с занимаемых должностей.

Всего в отчетном периоде Антикоррупционной службой по Костанайской области зарегистрировано 42 преступления, из них 39 коррупционных.

По информации пресс-службы ведомства, причиненный ущерб по оконченным уголовным делам составил 707 миллионов тенге, из которого возмещено 706 миллионов или 99,9%. К уголовной ответственности привлечено 22 лица, из них семь руководителей государственных органов: два - областного, три - городского и два - районного уровней.

Как сообщил в ходе заседания руководитель управления превенции и добропорядочности Рустем Болат, в этом году, благодаря проводимому комплексному мониторингу портала государственных закупок, ведомству также удалось сэкономить более полумиллиарда бюджетных средств. Он отметил, что в отчетном периоде направлены рекомендации более 100 заказчикам по 174 лоту с завышенными ценами. В итоге по рекомендациям департамента в бюджет возвращено более 580 млн тенге.

«Мониторинг портала ЕОЗ прежде всего является механизмом профилактики и предупреждения коррупции и позволяет на начальном этапе освоения бюджета устранить коррупционные риски, это дает возможность не только сэкономить деньги налогоплательщиков, но и повышать ответственность должностных лиц в рациональном планировании и освоении этих средств, поэтому в данном направлении необходимо продолжить качественную работу», - подытожил руководитель Департамента Антикоррупционной службы по Костанайской области Куаныш Бекбасов.


Костанайская область   Коррупция   Борьба с коррупцией  
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