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    10:00, 29 Март 2021 | GMT +6

    Семь регионов находятся в «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 29 марта в «красной» зоне по-прежнему находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
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