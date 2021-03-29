Семь регионов находятся в «красной» и «желтой» зонах по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 29 марта в «красной» зоне по-прежнему находятся город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская и Западно-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Актюбинская, Алматинская и Карагандинская области.

В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.