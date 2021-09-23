Семь регионов Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 сентября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.