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    08:21, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Семь регионов Казахстана остаются в «красной» зоне по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь регионов Казахстана продолжают оставаться в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 сентября 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

    В «желтой» зоне: г. Шымкент, Атырауская, Алматинская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.


    Теги:
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