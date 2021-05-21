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Семь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу
21 Мая 2021 12:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Семь регионов Казахстана находятся в «красной» зоне по коронавирусу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-аккаунт МВК.
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Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 21 мая 2021 года, в «красной» зоне находятся гг. Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская области.
В «желтой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Костанайская, Мангистауская и Павлодарская области.
В «зелёной» зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области и СКО.
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