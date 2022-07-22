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Семь реабилитационных центров откроются в Год детей в Казахстане
22 Июля 2022 16:30

Семь реабилитационных центров откроются в Год детей в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Шесть психолого-медико-педагогических консультаций (ПМПК), 19 кабинетов психолого-педагогической коррекции (КППК) и 7 реабилитационных центров откроются в Год детей в Казахстане. Они будут созданы в регионах, где наблюдается наибольшая потребность детей в такой поддержке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

На сегодня в Казахстане функционируют 88 психолого-медико-педагогических консультаций, 211 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 14 реабилитационных центров и 213 специальных организаций образования.

В прошлом году были открыты психолого-медико-педагогические консультации в Караганде, Актау, в Бейнеуском районе Мангистауской области, в селах Алматинской области и в Капшагае. До 2025 года министерством запланировано расширение сети ПМПК до 125 из расчета 1 ПМПК на 50 тыс. детского населения.

«Растет и количество коррекционных кабинетов, реабилитационных центров. В 2021 году были открыты 13 кабинетов коррекции. Таким образом существенно расширяется охват детей специальной психолого-педагогической поддержкой, что способствует профилактике и снижению детской инвалидности», – отметила директор Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Министерства просвещения РК Айгерим Кудеринова.

Вместе с тем в стране значительно возросло и количество специальных организаций образования. В Год детей открылись три центра поддержки детей с аутизмом в Таразе, Уральске и Караганде. С особенными детьми работают опытные специалисты. Услуги по реабилитации и психолого-педагогической коррекции являются государственной услугой и предоставляются бесплатно.


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