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Семь раз за два дня попал в объектив видеокамер за нарушения ПДД павлодарец

13 Февраля 2020 02:05
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Семь раз за два дня попал в объектив видеокамер за нарушения ПДД павлодарец

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали в январе около двух тыс. правонарушений, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Героем» камер центра оперативного управления стал 20-летний сельчанин, который в течение суток четырежды попал в объектив: утром бросил сигарету мимо урны, в обед – за нарушение правил дорожного движения, после обеда – за выброс мусора из окна автомашины, а вечером - распивал алкогольный напиток в общественном месте», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Только в январе камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали около двух тыс. правонарушений. Например, 344 человека попали в видеоряд за появление в общественных местах в состоянии опьянения, ещё 106 - за то, что попрошайничали на улицах города, 117 - за нарушения правил дорожного движения, 60 - за мелкое хулиганство.

«Не менее «популярным» стал и 46-летний павлодарец, которого в течение двух дней камеры ЦОУ зафиксировали семь раз, и все - за нарушения ПДД», - добавили в департаменте полиции.

«По всем нарушениям возбуждены административные производства. Кроме того, с помощью камер наблюдения раскрыто 20 преступлений; в основном это кражи, - отметил начальник центра оперативного управления подполковник Темирбек Шаудыров.


Видео пресс-службы ДП Павлодарской области


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Ключевые слова: Павлодарская область, Борьба с преступностью, МВД РК, Общество,
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Автор:

Антон Гагарин

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