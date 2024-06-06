Семь работодателей в Жамбылской области наказали за незаконное привлечение иностранной рабочей силы

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» проходит на территории Жамбылской области, проводятся рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства как иностранцев, так и казахстанских граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» проходит на территории Жамбылской области, проводятся рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства как иностранцев, так и казахстанских граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, только в первый день рейдов выявлено 76 правонарушений, связанных с миграционным законодательством, и 30 иностранцев выдворены из страны.

К административной ответственности по статье 518 КоАП РК привлечено 27 принимающих физических и юридических лиц. За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК по статье 519 КоАП РК к административной ответственности привлечено 7 работодателей.