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    14:31, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    Семь работодателей в Жамбылской области наказали за незаконное привлечение иностранной рабочей силы

    мигранты
    Фото: департамент полиции Жамбылской области

    Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» проходит на территории Жамбылской области, проводятся рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства как иностранцев, так и казахстанских граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант» проходит на территории Жамбылской области, проводятся рейды по выявлению нарушителей миграционного законодательства как иностранцев, так и казахстанских граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, только в первый день рейдов выявлено 76 правонарушений, связанных с миграционным законодательством, и 30 иностранцев выдворены из страны.

    К административной ответственности по статье 518 КоАП РК привлечено 27 принимающих физических и юридических лиц. За привлечение иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства РК по статье 519 КоАП РК к административной ответственности привлечено 7 работодателей.

    — Департамент полиции Жамбылской области предупреждает о необходимости неукоснительного соблюдения законодательства РК иностранными гражданами, — напомнили в правоохранительном ведомстве.

    Теги:
    Полицейские Закон и право Регионы Казахстана Работа Регионы Полиция Жамбылская область Мигранты Трудовые мигранты
    Галина Скрипник
    Автор
    Галина Скрипник
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