Семь работников СМИ заболели коронавирусом – Айжан Есмагамбетова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Семь работников СМИ заражены коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявила главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По республике 7 представителей средств массовой информации заражены инфекцией. Три из них выздоровели и выписаны из больницы. Остальные четыре получают лечение», - сказала Айжан Есмагамбетова во время онлайн-брифинга, отвечая на вопросы.
При этом она уточнила, что заболевание протекало в легкой форме.
Ранее главный санврач страны рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в стране. По ее словам, на сегодня в РК зарегистрирован 11 571 случай коронавирусной инфекции, умер 41 больной. Количество выздоровевших составило 5 757 человек.
Кроме того, она порекомендовала работать в удаленном формате.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию выявили у сотрудников ТОО «Евразия + ОРТ». Работа в здании «Казмедиацентра», где расположено в том числе ТОО «Евразия + ОРТ», переведена на строгий противоэпидемиологический режим.
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