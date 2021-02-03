Семь преступлений за ночь совершил житель Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Семь преступлений за одну ночь умудрился совершить житель Кокшетау: к утру в копилке вора-угонщика оказались ноутбуки, триммер, весы, фрукты, сладости и автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Сразу семь преступлений за одну ночь совершил 25-летний житель Кокшетау. А началось все с того, что 30 января в 01^50 в дежурную часть управления полиции города Кокшетау поступило заявление от 57-летней местной жительницы о том, что неизвестные взломали решетку и пытались проникнуть в магазин, который находится по улице Ауельбекова.

«Через час аналогичное сообщение поступило от 56-летней женщины и было совершено преступление уже по ул. Акана серы. Еще спустя время поступило заявление о краже со взломом по ул. Осипенко. Сотрудники полиции благодаря записям камер видеонаблюдения, установленным в этих районах, выяснили, что 30 января ночью подозреваемый совершил в общем семь преступлений», - рассказали в ведомстве.

После попытки кражи по ул. Ауельбекова мужчина угнал автомашину марки «ВАЗ 2112». После этого сразу же попытался угнать автомашину марки «Шкода Октавия». После неудачной попытки из бардачка этой машины украл 200 тысяч тенге. С краденным злоумышленник направился на автомашине «ВАЗ 2112» в магазин сантехники по ул. Акана серы, однако проникнуть в здание у него не получилось, и он решил украсть в одной из парикмахерских города триммер и весы.

«Так в копилке вора-угонщика оказались ноутбуки, триммер, весы, фрукты, сладости и автомашина. После всех «развлечений» мужчина направился в гостиницу, где уже его встретили с наручниками стражи порядка города Кокшетау. Задержанному 25 лет, в 2017 году он был судим за аналогичное преступление, в октябре был освобожден из мест лишения свободы. Свою вину мужчина признал. Общая сумма ущерба составила более 1 млн тенге», - добавили в полиции.

В отношении дерзкого злоумышленника по двум фактам стражи порядка начали досудебные производства по ч.3 ст. 24 – ч.3 ст. 188 «Покушение на кражу», по остальным фактам кражи - ст. 188 УК РК, за неправомерное завладение автомобилем - ч.1 ст. 200 УК РК. Мужчина помещен в изолятор временного содержания.